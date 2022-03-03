今(3)日全臺又遭逢臨時性的大斷電，不僅擾亂了民眾的生活，更讓產業對臺灣的投資環境憂心忡忡。國民黨醫療委員會主委蔡明忠呼籲蔡政府正視問題，坦白告訴台灣人民：臺灣可能的供電危機！

對於經濟部「臺灣不缺電，盤點至2030年，都供電穩定」的保證，民眾記憶猶新，更牢記著王美花部長於今年初受訪時，針對能源議題信誓旦旦地承諾「經濟部早有因應措施，很有把握絕對不會缺電」，並要打賭一片雞排。對照如今用力燒煤，以空污代價換取電力，也還是缺電，到底問題在哪裡？是否官員信口雌黃？全民都睜大眼睛在看！

供電危機尚會影響供水的穩定性，一旦電、水都無法正常供給，產業撤資、物價上揚、民生凋敝，都將是我們可以預見的危機，政府不得不重視。

民眾有知的權利，政府更該誠實透明，臺灣能源政策到底行不行？政府有沒有能力解決？請蔡英文總統讓人民安心，頭家們縮衣節食、繳稅給政府，不就是希望能換得良好的生活品質及穩定的經濟發展嗎？

懇求蔡政府正視問題！不打馬虎眼、不掩蓋實情，坦白告訴台灣人民：臺灣可能的供電危機！