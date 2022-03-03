全台大停電！經濟部長王美花3日晚間再度召開記者會，台電專業總工程師吳進忠表示，目前少數停電的部分是送電以後的故障，掌握是雲林的2條饋線、影響9000戶，以及高雄2條饋線、影響8600戶，總計1.7萬戶仍待復電。

另外，吳進忠指出，還有一些大用戶的用線，仍待機組併聯情況在復電，他也強調，「這不是高科技用電」，整體負載慢慢下來之後，預計4日0時前就會復電。

經濟部加工出口區與高雄軟體園區也無一倖免，加工區受影響的廠商數量高達200多家製造業者、進駐高軟的300多家廠商幾乎整個白天也無電可用，一直到傍晚才陸續復電，廠商的損失仍待調查中，但屏東園區下午4時多又因為台電復電後饋線不穩，已在晚間也恢復電力。

經濟部長王美花表示，賠償方案將比照去年513大停電的標準，停電未滿6小時者、電費打95折，停電逾6小時者，電費打9折。台電董事長楊偉甫也強調，針對工業用戶、產業用戶的賠償問題，將進行個案調查，目前調查還沒有進行。