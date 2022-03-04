最高檢察署因檢察機關針對公務員4種詐領小額補貼案件，究竟以貪汙罪或詐欺罪追訴，見解歧異，作出統一標準，以詐欺罪論處。但也不是類似詐領補助案件，全以詐欺罪究辦，例如外交部駐亞特蘭大辦事處王姓一等祕書，在美買房子，卻涉嫌詐領房租補助1萬多美元一案，台北地檢署調查後認為，王女詐領案性質不屬於該4類案件，仍依貪汙罪起訴。

最高檢察署認為，公務員加班費、值班費、差旅費及休假補助費等4類案件，檢察機關偵辦究竟以《貪汙治罪條例》利用職務上之機會詐領財物罪、或《刑法》詐欺罪論罪，存在不同見解，因前者為7年以上有期徒刑，後者為5年以下有期徒刑，刑度有所差距，最高檢為避免偵辦標準不一，影響檢方公信力，基於檢察一體原則，日前統一追訴標準，將這4類案件以普通詐欺罪論處，至於其他性質個案則視具體案件情節，則由各檢察署參酌研討會認定。

針對王姓外交官員詐領房租補助案，北檢調查，依據《駐外人員房租補助費支給規定》，駐外人員或配偶於駐在地有自有住宅，應報請核定按月支給房租補助費基本數每月410美元，但王女於2018年7月31日與丈夫在美購置房屋後，卻仍按月請款1410美元房租補助，至2018年8月14日止浮報483.86美元。

之後，王女在申請補助時，隱匿買房情事，在申請表上不實勾選「於駐在地無自有住宅」，並檢附資料，自2018年8月15日起，每月領取1410美元房租補助，至2019年5月31日止，共為9548.4美元。總計王2次共詐領1萬32.26美元。

直至2019年5月，王女得知外交部調查她時，才繳還補助。案經調查局、廉政署移送北檢偵辦。北檢調查時，王女辯稱當時因美國房子整建中，無法入住，加上照顧幼兒，未注意補助規定，沒有詐領意圖。但檢方不採信，認為王女第一次犯行是「消極」利用外交部承辦人員錯誤認知，第二次犯行則是主動填具不實資料，「積極」詐領。

檢方認為，王女詐領駐外人員房租補助，與最高檢統一追訴標準的公務員4種詐領小額補貼案件性質不同，王女涉犯《貪汙治罪條例》利用職務上之機會詐領財物罪、《刑法》偽造文書罪，依法起訴。