春季正好是百貨改裝旺季，京站春裝上市檔期開打之餘，同步也祭出多個改裝新櫃，3到4月期間預計共將引進25個西區首家或新型態餐飲、生活雜貨或服飾配件新櫃，3月將率先迎來全台首櫃的Find Kapoor，今（4日）開幕起至20日前祭開幕慶優惠，商品全面折扣10%，單筆消費滿6000元，即贈限量100份品牌獨家購物袋，另外還有休閒鞋品牌SUPERGA、美食品牌gonna、知名雨靴品牌HUNTER及飾品品牌BONNY&READ也即將於本月開幕；京站也為了歡慶多家櫃位開幕，13日前推出「Q點成金，點數變現金」活動，全館單筆滿3000元、卡友扣30點即現抵300元。

京站即將在4月8日帶來糀日和Kouji Cafe登場。（京站提供）

京站也將在23日在B1迎來綠色心臟「綠美學專區」開幕，以「生活」為題、將美的涵養展現於內外兼修，取自土地、用於自然，期望讓顧客擁有純淨自然、重視環保、健康有機、友善環境的永續共好體驗，而同時將帶來櫃位YANKEE CANDLE、阿原肥皂、綠藤生機以及全新進駐的expo BEAUTY、印花樂、O’right歐萊德等品牌，還將有多家餐飲、生活雜貨新櫃，包括「糀日和Kouji Cafe」、「松本清」將在4月分別登場。