（宏碁子公司Acer Gadget倚天酷碁以運動產品品牌Xplova參加2022年台北國際自行車展，推出Xplova智慧訓練台、電動滑板車、騎行衣著包款等新品，預計第二季起將陸續上市。圖／倚天酷碁提供）

宏碁近年積極建立集團多重事業成長引擎，旗下聚焦跨界整合為不同產業、提供智慧裝置產品、服務和解決方案的子公司倚天酷碁（Acer Gadget，AGT），以運動品品牌Xplova切入自行車運動市場，今（9）日於台北國際自行車展中，推出發表高階自行車室內智慧訓練台「NOZA V」、全新產品線「電動滑板車」，以及自行車騎行衣著包款，大啖自行車周邊商機。

其中，NOZA V預計將在第二季起在台灣、韓國、日本與巴西等市場搶先上市，可望為倚天酷碁挹注營收動能。宏碁集團今年2月合併營收以年增12.7％、達229.06億元、創八年來同期新高，在眾多子公司中，倚天酷碁單月營收亦已優於集團的19.3％年增率成長，表現亮眼。

倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞表示，以科技帶動智慧生活風格是Acer Gadget倚天酷碁的發展基調，近年自行車戶外活動及室內運動商機發燒，隨著民眾對健康、運動愈來愈重視，Acer Gadget旗下運動產品品牌Xplova從自行車愛好者需求出發，以硬體優勢跨足軟體，持續調整周邊產品佈局策略，多元化發展讓產品跟上市場需求。

去年各國疫情一度嚴峻之際，Xplova以「虛擬自行車鍛鍊」為訴求的自行車室內智慧訓練台NOZA系列銷售告捷，尤其在環法自行車賽期間，其NOZA S系列產品銷量提升三倍，，讓車手宅在家也能完成訓練與騎乘。

最新發表的NOZA V是同系列中最高階的智慧訓練台，發揮Acer Gadget軟硬整合優勢，除了搭載「Xplova Workout App」可對訓練台進行韌體更新，同時也含括訓練計畫、騎行活動紀錄與串接功能，並能與官方合作夥伴「ROUVY」或搭配其他自行車訓練App，如ZWIFT、Kinomap或Strava FTMS等等，與全世界的車友一起線上訓練。

Xplova同時也是知名線上實境騎乘平台「ROUVY」官方合作夥伴，本次展場也結合ROUVY AR採情境互動體驗式設計，廣邀現場車手與全球自行車騎乘者同步上線體驗ROUVY AR室內實境騎乘。

此外，Xplova多元佈局日常健康生活風格之運動產品，全新產品線Xplova電動滑板車也首度亮相。新登場的Lightning系列推出「Lightning 5」、「Lightning 3」與「Lightning 1」不同規格供消費者選擇。

其中，高階款Lightning 5，在相關法規下最高極速可達25km/h，行駛里程數可達45公里。Lightning 3配備三顆明亮的LED大燈讓夜晚視野更清楚，騎行更安全；入門款Lightning 1則最為輕巧僅12.36公斤，低底盤設計以及內置鋁合金加強片，使擋泥板剎車質量更耐用。

Xplova電動滑板車Lightning系列皆可透過摺疊方式放置於車輛後車廂或隨身攜帶，搭配大眾運輸或是將車輛停妥後，進行短程行駛，成為通勤或移動的代步工具。

另騎行衣著包款等周邊產品，亦為Xplova策略佈局的重點之一，為滿足消費者在各種運動場合及日常生活中的不同需求，Xplova推出從訓練到日常穿搭的衣著或包款配件。

三大騎行衣著系列包括旅行者車衣系列（Viaje Series）、乘風者車衣系列（Brisa Series）與探險者車褲系列（Escapar Series）。旅行者系列吸濕快乾的舒適UPF50+防曬布料設計，室內訓練與室外騎乘皆相宜。乘風者系列採側身採網布設計，兼顧身體溫度調節與透氣性，特別適合酷熱的台灣盛夏。探險者系列車褲以競技等級的版型設計，褲墊使用義大利Elastic Interface讓長程騎乘中能夠更加舒適。

另在包款配件則推出了包括多用途功能的城市騎行系列（Urban Series）、全防水設計的戶外探險系列（Outdoor Series）、經典系列（Essential Series）及相關配件（Accessories）等四大產品線，預計自今年第二季起陸續發售。