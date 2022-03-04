4日，日本公共電視台NHK報導，為了大客戶特斯拉，日企Panasonic正在美國覓址，計畫建立1座全新的電動車電池工廠。

據悉，Panasonic已狠砸數10億美元，正在美國中南部的德州，以及鄰近的奧克拉荷馬州或堪薩斯州，找尋適合為特斯拉生產新電池的地方。而德州奧斯丁的超級工廠，也正是電動車之王特斯拉的全球總部所在地。

至於特斯拉與Panasonic更一步合作細節，NHK未再多著墨。

身為特斯拉電池供應商的Panasonic，曾於2月底宣布預定在2024年3月之前，將利用自己位於日本西部和歌山的兩條新產線，專為特斯拉量產這種特有的4680電池。

2021年10月，Panasonic發表4680型的全新鋰離子電池。當初被命名為4680是依照尺寸，代表這種電動車用的電池大小為46mm X 80mm，比現在Panasonic提供給特斯拉的電池，總發電量要多上5倍左右。

同時，特斯拉有了4680電池相助後，日後生產時除可壓低製造成本外，也可增加未來車款的續航力。