位於烏克蘭隸屬歐洲最大的核電廠著火，市場避險需求高漲，食品股跌0.8%左右，個股跌多漲少，僅天仁(1233)、福壽(1219)及大成(1210)力守在平盤上方，龍頭股統一(1216)跌幅約1%，高價股的鮮活果汁(1256)則是壓在平盤下方整理。

俄烏開戰後，黃小玉期貨價格飆上新高。雖然黃豆及玉米全球主產區及出口國都在美洲，俄、烏僅在小麥及各種雜糧產量占比較高，而食糧作物間或多或少有替代效用，但是國際油價飆升，將會墊高運輸及機械耕作成本。

自2021下半年起，除了能源，食品價格成為另一項推動通膨的關鍵因素之一。俄、烏並非台灣主要農產品進口國，只有葵花油主要自烏克蘭進口，但這可用其他食用油取代。而黃小玉及雜糧較多由美洲、澳洲進口，台灣國內食品原物料大部分都是仰賴進口，食品業者短期恐將面臨更大的成本壓力！不過，由於去年起萬物皆漲，並延續至今，廠商轉嫁能力可望優於去年。

台灣葵花油有8成以上來自烏克蘭，俄烏戰事若是無法在短期內結束，運輸若受波及，直接影響我國最深的農產品將會是葵花油，不過，替代品很多，包括大豆油、芥花油等都可以取代，並不會造成市場的衝擊。