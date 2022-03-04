3/8女神節將至，住商機構企劃研究室根據金融聯徵中心資料，發現10年來女性購屋占比略降，雖然坪數縮小，但貸款與鑑價成數提高，同時利率也降低。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，現今結婚率越來越低，女性經濟獨立性越來越高，許多女性出社會後以買房為人生目標，近年女性購屋力越來越不容小覷。

從統計資料可以看出，10年來女性借款人占比下修0.2％，且因房價不斷上揚之故，購買坪數縮小1坪多，但是因為市場處於資金過剩的環境，利率比起10年前低了0.55％，銀行對於鑑估成數和核貸成數也分別增加2.74％與3.3％，顯見在購屋上，銀行態度堪稱友善。

郎美囡表示，由於小孩出生率越來越低，財產傳子不傳女的觀念日漸淡薄，父母對於女兒的資金支援也提高，不少父母在孩子出社會後就提供頭期款讓孩子買房，也讓女性成為一大主力。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，金融機構評估貸款條件，除了房屋是因素外，貸款人本身的收入、信用狀況、存款等等條件，都是影響貸款成數及利率的主因，因此若本身財務狀況佳，或符合銀行優惠專案身分者，還是能有好的貸款條件。