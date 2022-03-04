議員童子瑋認為，台船基隆廠未來將負責國艦國造任務，盼勞、資雙方透過溝通達成共識。（議員童子瑋提供／楊亞璇基隆傳真）

台船基隆廠工會勞工董事鬧雙胞，今天下午工會至經濟部陳情。對此，台船回應，公司已民營化，董事會的公股代表董事若考慮挑選勞工身分擔任時，依慣例由工會理事長出任，基隆廠、高雄廠皆如此，且經濟部已核定，不宜再推舉他人。

立委蔡適應、議員童子瑋今天陪同台船基隆廠工會到經濟部陳情。工會指出，台船公司鄭文隆為官派董事長，未經工會同意與授權更換勞工董事人選，已違反「經濟部派任直接投資事業董監事及經理人管理」要點，以及國營會管理辦法，並揭露公司為節省成本，縮減人力遇缺不補，憂心未來幾年將失去造艦能力。

童子瑋認為，台船基隆廠未來將負責國艦國造任務，更影響基隆市民就業機會，為保障勞工們的權益，希望能透過溝通、協調，讓勞、資雙方達到雙贏，也維持國艦國造的最高效能。

台船今天下午回應，公司已於2008年民營化且上市，屬於官股企業，不是「國營事業」，行政體系依「經濟部派任直接投資事業董監事及經理人管理」要點，安排董事會組成及指派合適的董事人選。

台船指出，基隆廠工會於今年初改選，故將舊理事長藍許清的公股代表董事解職，並由新理事長林余瑲接任，2月17日部長已核定。但工會卻於2月18日重新推舉董事人選為原理事長藍許清，主張台船為國營事業，應引用國營事業管理辦法第35條第3項，由工會自行推派人選。

台船說明，公司已民營化非屬國營事業，基隆廠工會的主張，實為謬誤，並強調基隆廠正依董事會通過的改造策略進行改造，目前趕造海巡1000噸巡防艦，船東已多次提醒工進吃緊，若延遲交船將影響基隆廠後續造艦業務爭取。

台船董事長鄭文隆呼籲，今日陳情的工會幹部及員工，應明辨大是大非，在大公利益與小公利益衝突時，能做明智的選擇。