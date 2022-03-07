今首艘100噸級巡緝艇在台船高雄廠舉行命名暨下水典禮，由行政院長蘇貞昌及台船公司董事長鄭文隆共同主持。（柯宗緯攝）

海關過去20多年海上查緝，使用海巡署8艘巡緝艇，但設備老舊又耗油，財政部關務署推動「海關巡緝艇汰舊換新計畫」委託台船建造4艘100噸級巡緝艇，第1艘今在台船高雄港下水，完工後將配置於基隆關，因此由駐地命名為「海隆艇」，今後各艇每隔3個月交1艘船，未來可大幅提升海關查緝走私能力。

今首艘100噸級巡緝艇在台船高雄廠舉行命名暨下水典禮，由行政院長蘇貞昌及台船公司董事長鄭文隆共同主持，並邀請財政部關務署長謝鈴媛擔任命名擲瓶人。

財政部長蘇建榮指出，台灣四面環海、水域遼闊，成為許多不法分子走私地方，海關過去20幾年來，接收海巡署8艘巡緝艇查緝，但機件老舊、結構老化、耗油，出勤次數降低，不用說查緝走私，「在海上走都行有餘而力不足」。

蘇建榮指出，台船建造的4艘巡緝艇，從2020年12月開工，今天第1艘下水，新式巡緝艇具備高續航力，可節省燃料、具備夜視功能，對於24海哩內的走私查緝有非常大的助益，可說是海關這20年來非常意義重大的一件事。

鄭文隆表示，這艘新型巡緝艇船型設計，為下鋼上鋁的結構，上部結構採用鋁金屬，主要考量減輕船舶重量，又兼具結構強度。船全長32公尺、船寬7公尺，滿載排水量174.8噸，滿載船速27節。蒲氏風力3級以下時，船速可達30節，大約為每小時55公里速度，人員配置30名。

鄭文隆指出，全案履約期限為2023年4月25日，交船後有2年保固保養工作，將有效執行交船後相關保固或保養責任，目前台船公司已建立保固保養平合，並擴大維修保養能量，為國內各公務船舶做好造修合一準備。

蘇貞昌表示，海關是國門，為國家把關，工作範圍更達24海哩所有的水面，工欲善其事必先利其器，行政院從不吝嗇提供加人、加錢、加各種工具，他上任以來一次核准建4艘巡緝艇，接下來財政部又加8艘巡緝艇，現在正在審議中，他也鼓勵台船能轉虧為盈，並迎合國際競爭環境把船做到最好，讓台灣在造船領域不輸人。

陳其邁則提到，已經有20幾年，巡緝艇幾乎沒有更新，今天「海隆號」下水，意味捍衛藍色國土力量的再強化，而高雄港也因為幅員遼闊，往來船隻非常多，相信這4艘巡緝艇加入巡緝陣容，未來整合海巡、海軍、航警、海關等，對於整體國家安全及緝私工作會是助力。