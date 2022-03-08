台船（2208）攜手四維航（5608），完成國內疫情期間首艘外籍商船「榮維輪」在台修繕案。榮維輪在2月中旬竣工，並落實各項防疫及檢疫措施，為全球航商於疫情期間修船業務開下成功先例，後續船舶將得以透過此經驗，將經濟價值留在國內。

近兩年受疫情影響，政府為了強化海運邊境防疫管制，除經專案申請審查核准，禁止外籍船舶進入非國際商港進行船舶修繕業務。四維航於航運暢旺、運費高漲之際，仍規劃將所屬船隊的歲修業務交付台船執行，期能善盡企業社會責任。

然而，外籍船入境對國內防疫機制管理而言，需就專案申請特性進行專案即時管理（計畫、執行、監管、紀錄、追蹤），因此，雙方自110年10月開始洽談討論編撰防疫措施與專案計畫書，經過多次與主管機關開會協商，在經濟部國營會的督導、交通部航港局的協助及疫情指揮中心的指示提點與嚴謹審查下，在去年12月31日通過全船檢疫防疫計畫專案審核。

榮維輪於前一個國家港口離航前，船員已進行PCR檢測取得全員陰性證明，於今年1月6日順利停靠基隆商港區，隨即委託衛生福利部核可之COVID-19專業檢驗機構圓鉐醫事檢驗所協助檢驗工作，進行抵台後首次PCR檢測，取得全員陰性證明並於錨泊區進行14天全船檢疫，隨即再次進商港區進行第二次PCR檢測確認全員陰性後，進行全船清消，並移泊至台船基隆廠進行。

為了將防疫做到最完善，榮維輪從申請入台修繕前，即遵循防疫措施與防疫計畫書，同時經濟部國營會、台船公司與四維航業共同透過AIS（船舶自動識別系統）監控航行與錨泊期的動態，移泊台船後依據建置的共用雲端平台進行各項資訊管理。

台船也開發出「智慧通行整合儀」，用於防疫登輪實名制進出管制與體溫辨識之影像資訊電子化整合系統。未來此整合儀可推廣到國內各國際商港或非商港區的航商碼頭，作為海運邊境防疫管制的利器。