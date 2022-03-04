2017年由頂新和德基金會捐資成立的好食好事基金會，選定彰化作為食農創生計畫試辦基地，評選6家食農團隊，將提供為期4個月的免費輔導培力課程，還將協助在嘖嘖群眾募資平台上架銷售，4日舉辦開訓典禮。（謝瓊雲攝）

32歲的劉致剛（右）是酒莊第三代，學電機的他，2015年因父親驟逝，返鄉接掌家業，與母親李淑珍合力經營，生產葡萄酒、葡萄醋，近日更研發橡木條陳酒器，讓新釀白蘭地酒地加速熟成，而有陳釀的成色與木桶風味。（謝瓊雲攝）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

釀酒業者習於在酒液中放入木條，加速熟成；而劉致剛專利研發的橡木條陳酒器，讓新釀的白蘭地酒液，更有陳放的色澤與木桶風味。（謝瓊雲攝）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

好食好事基金會前進彰化，啟動在地食農創生計畫，評選出6個食農團隊，將提供4個月免費培訓課程，並協助將產品在嘖嘖群眾募資平台上架募資銷售，4日舉辦開訓典禮，完成課程輔導並成功上架的團隊將可獲得3萬元補助金，完成募資計畫者，基金會將額外再加碼10萬元獎勵金。

由頂新和德基金會捐資成立的好食好事基金會，是台灣第一個專門營運食農產業加速器的基金會，歷經去年一整年訪查，由彰化在地產官學界推薦50多家中小型農企、社企中，評選出6個食農團隊，包含彰化市國村咖啡、二林鎮蘭輝酒莊、埤頭鄉藝龍種苗（百香果）、社頭鄉半線香草園（香莢蘭）、員林市幸福販賣所（義式水果霜淇淋），還有永靖四芳社區發展協會。

32歲的二林西斗里蘭輝酒莊執行長劉致剛，是60年老酒莊第三代，學電機的他以專利技術將橡木條，製成特殊造型陳酒器，將能幫助新釀葡萄酒和蒸餾白蘭地酒液更快熟成，增加有如陳釀的芬芳色澤與木桶醇厚風味。他表示，酒莊同業在酒桶內放置木條並非不能公開的祕密，因此他希望透過群募，讓更多大眾能有更平價的方式，品嘗更多層次風味的葡萄酒。

好食好事基金會表示，2017年成立以來，協助全國許多青農團隊、中小型農企加速創新，卻在過程中發現許多以農立縣的縣市，不乏高品質農產品，卻因資源有限，不諳行銷、人力不足，而難以成長茁壯。

出身永靖農村的捐助人代表魏應充認為應優先將加速企資源回饋地方、帶動發展，因而建議基金會來到故鄉彰化，作為計畫試辦基地；未來除了到頂新基金會會址上課，也將選定專家學者、優良業師下鄉，針對個別團隊一對一輔導。

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