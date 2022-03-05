俄烏戰爭進入第9天，俄軍在基輔外集結，準備進攻基輔，但是至今仍沒有動靜。前民進黨立委沈富雄預測結局，烏克蘭基輔遲早會被攻下，烏克蘭會被分裂。另外，讓他很挫折的是，為什麼人類社會到了21世紀，明明知道每一天會有多少人死亡，竟然沒有人可以出手，去稍微擋一下。

沈富雄4日在政論節目《少康戰情室》中表示，烏克蘭基輔大概遲早會被攻下，攻下以後，俄軍就會沿著聶伯河南北會師，分成聶伯河以東和以西，變成一個分裂的烏克蘭。烏克蘭最後大概會變成傀儡政權或者被完全兼併，各種情況都有可能發生，但也許會變成一個破碎的烏克蘭。

沈富雄表示，他的朋友看到周二他在節目中沒精打采的，問他為何那麼消沉，他解釋說，因為那時他很挫折，為什麼人類社會到了21世紀，明明知道每一天會有多少人死掉，竟然沒有人可以出手，去稍微擋一下。周二到現在已經死那麼多人，為什麼大家看起來甚至在討論時，連一點傷感一點遺憾都沒有，這是一個禽獸的世界，比我常看的21頻道《動物星球》還糟糕。

沈富雄接著說，他後來稍微想了一下，如今有兩條戰略在平行進行。相對有錢的美國，不派兵進去烏克蘭，就用錢買烏克蘭的能源、油等，讓烏克蘭有錢去裝備軍隊；另外他也不跟俄國買東西，讓俄國的錢變少，但是這個策略是有錢人的想法，有它的缺點，就是效果沒有那麼快。

沈富雄指出，現在俄國如果有種，就說你不買、我就不賣。但是俄國也不能不賣。現在連德國要斷能源，都有一點游移，所以大家都開口閉口講得很慷慨，說要懲罰俄國、要怎麼處分俄國，其實大家都留一手，就是自己在可能範圍內受害最小，那就變成烏克蘭受害最大。