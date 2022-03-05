藍中常委選舉金門傳作弊 黨代痛批：藍色恐怖

國民黨中央常務委員選舉今天登場，金門縣黨部卻傳出選票遭作記號「監票」，引來黨代表陳子芸等人的不滿，痛批縣黨部搞「藍色恐怖」、「這種選舉不投也罷！」。縣黨部將在下午2時開票後，再統一對外澄清說明。
在地方政壇頗為活躍，一向敢言、能言的陳子芸，這回大動作炮打縣黨部，在發現選舉出現重大「瑕疵」後，以直接將空白選票投入票匭的方式，來表達心中的沈痛和抗議，引起地方人士的矚目和議論。
陳子芸說明，她發現選票背面右下角，遭人用鉛筆註記，分別寫上1-22的號碼，讓人質疑開票後只要比對領票順序，就能知道每位代表投給誰，以及有無依照和配合黨部規畫名單來投票，如此作法根本失去公平投票的意義。
另有黨代表私下表示，金門縣黨部經濟狀況很差，維持運作十分困難，因此才向前來拜票，有意在黨內更上一層樓，躋身權力核心的中常委候選人尋求現金「贊助」，也才會出現以這種用全縣黨代表的選票來還「人情」的作法。
但熟悉相關運作者認為，此舉如果構成對價關係，恐有涉及賄選的疑慮。也難怪黨代表們相當失望，紛紛不滿抗議。這項選舉自上午8時開始投票，至下午2時截止，隨後進行開票作業。
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