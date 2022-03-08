俄羅斯入侵烏克蘭戰火持續延燒，平民傷亡、難民出逃人數急速加劇，對於俄烏之戰最後會如何發展？宅神朱學恒8日憂心表示，他個人認為，烏克蘭若撐久一點，堅持3-6個月，西方國家表面上喊支持、增援軍用物資，但搞不好會私下施壓要澤倫斯基向俄羅斯投降，因為戰爭已導致天然氣、小麥價格大漲。對此，前民進黨立委郭正亮分析，美國和法國今年都要選舉，這個跡象會越來越明顯。

朱學恒8日在其主持的臉書直播節目表示，他個人對俄烏之戰是偏向悲觀的，因為他很擔心這場戰爭中，烏克蘭只要撐久一點，堅持3-6個月，西方國家表面上喊支持、增援軍用物資，但私下搞不好施壓，要澤倫斯基向俄羅斯投降。

宅神解釋，因為死是死烏克蘭老百姓，但若西方國家因為戰爭出現通膨，天然氣、小麥大漲，導致選民抱怨不堪，出現糧食危機之時，屆時西方領導人是會為了選票安撫選民而犧牲烏克蘭，還是會為了「正義」，繼續挺烏克蘭？

聽完宅神分析，郭正亮臉色嚴肅表示，這個跡象會越來越明顯，因為今年美國和法國都要面臨選舉，而法國4月就要投票，會先面對經濟和選票的問題，所以法國總統馬克宏這個月非做出成績不可。