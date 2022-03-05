短今（左起）、徐凱希、曾國城、許孟哲、孫協志、王仁甫、「豆花妹」蔡黃汝、峮峮、張天霖、呂世偉一起闖關玩遊戲。（中視提供）

「城城隊」與主持群「飢餓戰隊」料理對決。（中視提供）

「城城隊」與主持群「飢餓戰隊」料理對決。（中視提供）

曾國城久違再登中視《飢餓遊戲》，他演藝生涯拿下5座金鐘獎，堪稱「金鐘收藏家」。製作人為曾國城量身打造「奪回金鐘大作戰」，還和他兒子、經紀人聯手從家中偷走3座金鐘獎座，主持群看到獎座超興奮，渾然不知的曾國城，超傻怒吼：「偷我的獎座，豬八戒，你們這些人，《飢餓遊戲》比《魷魚遊戲》還下流！」

曾國城劈頭質問經紀人，經紀人趕緊澄清：「我沒有經手，是他（曾國城兒子）。」曾國城一聽走心直呼：「真的是養老鼠咬布袋。(台語)。」原本曾國城的兒子要把5座金鐘都帶走，但有2座找不到，這讓曾國城稍微慶幸：「還好有藏！」

被問到為什麼隔3年再登《飢餓》，曾國城自曝：「因為上次最後一關在百貨公司跑一跑後，我腰就閃到了。」製作單位特別在關卡中集結曾國城的《全民星攻略》、《一字千金》到《型男大主廚》等招牌節目，每一關都是他的拿手競賽，讓孫協志不平衡：「哪有人家來挑戰主持群，是客製化的內容，哪有這種事情？」許孟哲向製作人抗議：「丟我們5個人的臉，去幫你省那1萬塊（獎金），這合理嗎？」

在料理對決的關卡中，曾國城和王仁甫的「主廚大對決」是一大看點，為了省錢，《飢餓》三帥特別選在傳統市場購買食材，3人馬上就被認出來，只見老闆娘指著王仁甫問：「你怎麼變這麼胖？」令王仁甫哭笑不得：「唉呦，就吃很好嘛！」一旁的孫協志則是笑到不行。以上內容於今（6日）晚8點在中視播出。