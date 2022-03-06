重機正妹自摔撞護欄「美腿全毀了」 噴飛坐路中眼神呆滯

重機女騎士美腿GG！1名重機女騎士3日騎經台3線357公里處彎道，因過彎時壓車過度造成自摔，人車當場在路面拖行一段距離後猛力撞上護欄，女騎士遭撞飛倒地，驚悚影片曝光，所幸她之後清醒坐在地面，短褲下的長腿出現大面積擦傷，她眼神呆滯，似乎被嚇得不清。

台3線357公里處3日發生一起嚴重車禍，1名女子當時騎著黃牌重型機車在行經彎道時疑似因過彎壓車角度過低，當場在彎道自摔並連人帶車在地面一路拖行，往對向車道衝去後再大力猛撞上護欄，女子與機車被撞飛至空中再重重落地，女子側倒在路中，而機車則是飛到更遠處，冒出陣陣白煙。

1名重機女騎士3日騎經台3線357公里處的彎道，因過彎時壓車造成自摔，人車當場在路面拖行一段距離後猛力撞上護欄，女騎士遭撞飛倒地。（翻攝自記者爆料網）

而在後方的騎士為女騎士的友人，騎士目擊摔車後趕緊折返並報警，只是女騎士還有意識地起身坐在地面上，短褲下的腿已有多處擦挫傷，甚至有大面積的擦傷痕跡，表情則相當驚恐、無法說話。

網友紛紛留言「如果是你朋友，拜託下次別讓她這樣壓車，很危險的」、「這摔的很恐怖，嚇死」、「還以為命都沒了，還好只是皮肉傷」、「真的不要壓車了」、「女生好像嚇壞了，要去醫院好好檢查」、「好好一雙腿被搞得全是傷疤了」、「太心疼」、「撞擊力道太強了，好嚇人」。