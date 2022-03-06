大陸女星王艷在經典瓊瑤劇《還珠格格》飾演機智又知書達禮「晴格格」，她成功以此角色打開知名度，近年積極復出螢光幕的王艷，近期在古裝劇《尚食》飾演尚食局首席女官，她精湛演技立刻引發粉絲討論，而寵粉的王艷近日則曬出變裝影片，她穿上古裝再扮晴格格，王艷時隔23年顏值依舊沒變，凍齡又氣質的模樣實在超不科學。

王艷氣質典雅，她還是瓊瑤御用女星，王艷除了在《還珠格格》飾演晴格格，她在《情深深雨濛濛》、《青河絕戀》（又名《新一翦梅》）、《武林外史》都有演出，王艷穿起古裝狂噴仙氣，很受觀眾歡迎，不過，王艷在事業正紅時嫁給澳籍華人房地產大亨王志才，婚後她專心在家相夫教子，直到近年王艷才復出螢光幕，登上真人秀和重返劇組拍戲。

王豔近日在大陸知名製作人余正的新戲《尚食》飾演尚食局首席女官，她精湛演技立刻引發網友討論，而寵粉的王豔近日則在小紅書上分享變裝影片，她重披古裝、戴上頭飾再扮晴格格，48歲的王豔依舊氣質、溫柔，影片再搭配《還珠格格》的主題曲《當》，讓網友陷入滿滿回憶殺。

王豔再扮晴格格，讓網友陷入滿滿回憶殺。（圖／取材自小紅書）

凍齡的王艷時隔23年，顏值依舊沒變，沒讓歲月在臉上留痕跡，吸引網留言：「跟那些年看還珠格格時的晴格格一模一樣啊」、「長一樣耶，是時間暫停了嗎」、「低頭那一笑好親切，好懷念，晴兒是我最喜歡的角色！笑容超級治癒」。