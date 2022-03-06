2022大學博覽會高雄場圓滿成功 線上展至3／25

台北、台中、高雄三地及線上展同步開展的「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」於今日圓滿成功，參展學校展現豐沛的熱情，提供面對考招新制第一屆的考生們多元的升學資訊管道，創造與考生及家長間的橋樑，讓考生能夠把握關鍵挑戰自己理想中的夢想科系。

軍事院校提供簡章與解說讓家長可以深入了解與參考。(圖／大學博覽會提供)

東海大學透過解說加深考生與家長對於各校系的資訊與特色。(圖／大學博覽會提供)

因應疫情首次開闢線上展區(3月4日-3月25日)

實體展雖然僅為期兩天，但線上展卻仍不停歇，持續的提供學校資訊給考生，希望透過多元的平台帶給臺灣學生及家長，以最經濟、最方便的管道認識各大學特色與就學管道。線上展入口請透過大學博覽會官網及臉書首頁QRCODE進入。

名師講座熱烈回響

今日2022大學博覽會由亞洲大學拉開活動序幕，帶來充滿活力的唱歌表演，接續更由三位專業講師提供考生不一樣的校系選擇，為未來生涯發展搶得先機，豐富精彩的名師講座，更讓舞台下座無虛席，現場互動熱烈。

大考通訊社張亞興老師帶來精彩的名師演講。(圖／大學博覽會提供)

大學博覽除了諮詢升學、大會表演與講座，還規劃充滿趣味性的有獎徵答轉轉樂，透過學校出題問答，讓大學博覽會的舞台展現多種魅力，現場家長與考生可透過有獎徵答獲得學校鑰匙圈、磁鐵、手錶等多項精美禮物，中場更有學校吉祥物的尬舞環節，連小朋友都融化在吉祥物的魅力中。

小朋友與學校的可愛吉祥物一起合影。(圖／大學博覽會提供)

樹德科大葛利合唱團結合國軍娃娃帶來吸睛的表演。(圖／大學博覽會提供)

旺旺中時媒體集團大學博覽會執委會長期關注台灣高等教育發展，主辦「大學暨技職校院多元入學博覽會」已邁向第28年，期許能延續這樣的熱情提供更優質的管道給予青年學子。

2022大學暨技職校園多元博覽會，實體展3月6日落幕，但因應疫情特開闢新增線上展，展期3/4-3/25日，歡迎學子參觀諮詢。