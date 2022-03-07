「缺乏運動」可能與更高罹癌率有關？由美國癌症協會公共衛生碩士Adair Minihan 所領導的研究指出，有7種癌症的發生與缺乏運動呈現正相關。這是第一項針對缺乏運動鍛鍊對不同部位癌症影響的研究計畫。

研究顯示，每週不足5小時的中等運動時數，導致約46,000名美國癌症病例增加。Minihan指出，美國30歲以上成年人的罹癌原因，有3%可歸因於缺乏身體活動。其中女性的比例更高，與男性的14,277人相比，女性病例高達32,089人，高出將近一倍。

●7種癌症與不運動有關 每週5小時降罹癌風險

該項研究使用《全國健康與營養問卷》進行大規模抽樣調查，發現16.9%的胃癌、11.9%的子宮內膜癌、11%的腎臟癌、9.3% 的大腸癌、8.1% 的食道癌、6.5% 的女性乳癌與3.9%的膀胱癌，都與缺乏身體活動有關。「只要每週進行約5小時的中等強度運動，就能顯著降低7種癌症的患病風險，這相當於每天僅需花43分鐘左右！」

(圖/潮健康提供)

Minihan表示，雖然無法直接證明運動能阻止癌症發生，但已有不少研究指出運動能降低罹患心臟病、中風、糖尿病與老年癡呆症等疾病機率。尤其是對吸菸、肥胖等高風險族群而言，除了應戒菸、減重之外，運動介入也屬必要。

雖然數據顯示出運動的重要性，Minihan卻表示，現代人要培養規律運動存在許多難題，包括長時間工作導致時間匱乏、健身房或鍛鍊中心的會員費高昂等因素，都讓現代上班族沒時間好好運動，特別是低收入戶或弱勢族群，這也導致「健康平等」的天秤產生傾斜。

「我們不只是要呼籲以運動預防癌症的必要性，更要提醒有關單位應該藉此思考，如何透過運動讓各族群擁有一致的『健康公平性』！」Minihan認為，運動應為「全民參與」的普遍觀念，不應只存在有資源加入健身房者，作為時尚且昂貴的文化象徵。同時，帶動運動風氣，將有助癌症風險下降。

(圖/潮健康提供)

●十大死因都與不運動有關！ 每天15分鐘降死亡率

衛福部國健署也指出，我國十大死因的危險因子皆與不運動有關。國家衛生研究院溫啟邦教授的研究發現，與不運動的族群相比，每天運動15分鐘者的總死亡率、罹癌率與心血管死亡率，分別降低14%、10%與20%，不僅適用於不同年齡、性別者，對抽菸、肥胖者亦有顯著作用。

上述提到現代人因工作忙碌或經濟狀況不允許，難以抽出時間運動。衛福部國健署建議民眾可將「運動生活化」，使活動時間增加。如步行購買日用品或餐點、蹓狗、搭乘大眾交通工具提前下車、多走樓梯、動手整理家中環境等等，皆可達到運動的功效。