5G、WiFi及光電產品可望持續成長，全新(2455)今年營運可望續創新高！全新光電董事長陳建良表示，全新目標是「微電子穩健擴張、光電部分感測未來」，希望微電子市占率持續提升，光電產品多元布局發酵，今年第1季是谷底，營運可望逐季向上，全年業績仍有機會較2021年成長。

由於5G、WiFi滲透率及客戶市占率提升，且布局大陸市場發酵，全新2021年營運表現亮眼，全年合併營收36.08億元，年增36.43% ，創下歷史新高，其中微電子產品年增44%，光電成長1.5%。

去年全新在PA(功率放大器)等微電子應用已超越主要競爭對手，拿下市占第一，陳建良表示，今年將力拚穩健擴張。

全新光電總經理黃朝興表示，去年算還不錯的成長，今年蠻有機會持續成長下去，公司將更看重光電部分，除原先的傳感產品、光通應用，也期待在LiDAR及穿戴裝置布局發酵，提供公司更多成長。

就兩大業務來看，全新表示，在微電子方面，今年成長動能包括：全球5G手機滲透率攀升(接近50%)、WiFi 6 & 6E，以及IoT物聯網新應用，WiFi 7亦配合客戶精進，已完成送樣；光電子部分，PIN日系接收端客戶出貨頻率加速，VCSEL陸系旗艦機持續量產，穿戴式裝置可望小規模出貨，LD產品美系LiDAR客戶可望下半年小量出貨，至於氮化鎵，公司主要聚焦在RF及碳化矽等。

在車用方面，目前全新車用產品為車聯網＋LiDAR，2021年車用產品占全新營收低於5%，預估今年車用營收可望逾5%。

全新前2月合併營收為5.52億元，年增0.98%；全新表示，第1季是營運谷底，全年可望逐季成長。

為因應客戶需求，全新於2021年11月下旬開始進機台，目前機台空運及裝機過程一切順利，裝機進度超過70%，預計第2季將全數完成擴廠作業，屆時機台數將超過60台；全新預估，2022年折舊費用與2021年約2.7億元相當。