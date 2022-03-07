受到俄烏衝突、高通膨及升息議題的干擾，今年以來全球股市震盪劇烈。相對歐美主要股市較大幅度拉回，台股展現抗跌實力，尤其具有「高息」題材個股、ETF，因有股利率的優勢，在市場震盪之際，這些高息標的反倒更吸金，吸引不少投資人搶進，據統計，今年前2月，6檔高息ETF規模成長約340億元，受益人增加20萬人。

據統計，元大台灣高股息優質龍頭基金今年來至2月底，累積淨申購已達27億元，至3月3日的規模逆勢成長到379億元；同為高股息旗艦的元大高股息ETF（0056）3月3日規模升抵1,202億元，兩檔規模同時在3月3日雙雙改寫歷史紀錄。

除了元大投信旗下高息基金及ETF規模大增之外，其他高息基金、ETF規模2月分也大增。富邦投信表示，根據Cmoney資料，預估上市櫃前200大企業2022年平均現金股利殖利率為4.94％，較2021年的2.92％，預期高出2％，因此今年的股利配發有望優於以往。

高股息相關ETF不但在2021年基金規模或受益人數，大幅成長近九成外，2022年以來持續增，2022年3月3日底6檔高息ETF規模已來到2,150億元，受益人數已逾120萬人，較去年年底規模成長近340億元，受益人數增加了20萬人，不難看出台灣投資人多麼熱愛高息標的。