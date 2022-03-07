歐美傳出將禁運俄羅斯石油，引發國際油價大漲、全球股市暴跌，台股7日雖殺聲隆隆，但盤中卻出現大批買盤湧進ETF撿便宜，包括國民ETF的元大台灣50、近來竄起的國泰永續高股息等，包括7日首日上市的新光臺灣半導體30ETF，也出現有法人大單買進，盤中也出現散戶溢價掛進，展現小資族遇台股「越跌越買」實力。新光臺灣半導體30ETF（00904）基金經理人王韻茹表示，台股7日賣壓強力渲洩，但同時也出現，大批搶短買盤逢低進場，以新光臺灣半導體30ETF為例，今天首日上市，雖然跌破發行價15元，收盤以14.24元作收，但首日於公開市場交易，包括有法人大單買進約5千萬元，從盤中買賣價變化，也發現散戶多數採溢價追買，顯示上市首日00904交投相當熱絡，散戶或小資低接半導體ETF買氣足。除新光臺灣半導體30ETF外，去年國內投信發行兩檔半導體ETF，包括中信關鍵半導體ETF（00891）、富邦台灣半導體ETF（00892），7日成交股數均較前一周成長逾2至3倍之多，顯示半導體ETF市場熱度驚人，多空買賣需求都大。王韻茹認為，00904首日掛牌，雖遭逢股市利空，上市蜜月行情失靈，但台灣半導體產業卻坐擁電子新應用，包括電動車、物聯網、HPC，甚至時下最夯的虛擬實境、元宇宙等議題，都是產業長線結構轉型的成長新動能，半導體也是台灣長線成長主軸，預估這波全球半導體產能供不應求情況，還會持續2至3年，在產業面成長前景無虞下，半導體股價隨台股下修後，不少個股投資價值浮現，反而提供長期投資人的難得佈局良機，建議投資人可以化繁為簡，現階段透過定期定額低接半導體ETF，更能掌握半導體長線釣大魚的成長契機，是今年錢進台股不宜偏廢的投資主流。