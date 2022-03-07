亞系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告指出，看好世芯-KY今年營運持續樂觀，維持優於大盤評等、目標價1300元。

世芯-KY去年合併營收104.28億元，年增加47.3%，不僅創下歷史新高，也為首度站上百億元水準，全年累計獲利為14.89億元，年增加78.4%，每股盈餘為21.34元。

亞系外資表示，世芯-KY展望後續營運持續積極，主要動能來自未來兩年美國客戶的持續貢獻，以及NRE(委託設計)需求持續強勁，但晶圓代工、基板以及CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)供給還是關鍵。

亞系外資表示，世芯-KY預估2022年收入將強勁增長，這主要得益於持續強勁的NRE項目需求，包括更多的5奈米項目將拉升ASP貢獻，以及7奈米量產，惟2022年世芯-KY毛利率可能會略低，原因是量產比重得提升。

亞系外資預計，世芯-KY今年營收將增長32%，毛利率將微幅下降，營業利益率持穩在17.5%，有鑑於強勁動能前景下，對半導體週期的強度仍然充滿信心，尤其是ASIC(客製化晶片)的動能，相信世芯-KY將繼續以非大陸市場的多元化策略降低風險，維持其優於大盤評等、目標價1300元。

世芯-KY今受到大盤重挫逾500點衝擊，股價一度殺到跌停價1100元。