俄烏戰事持續，全球最大車用線束商德國LEONI在烏克蘭與俄羅斯的工廠因戰爭導致生產停擺，市場預期，目前歐洲廠區維持正常營運的貿聯-KY(3665)可望有轉單效應，日系外資最新報告給予貿聯-KY「買進」評等，外資也連日買超貿聯-KY，貿聯-KY今天盤中股價逆勢走高。

車用線束商德國LEONI在烏克蘭與俄羅斯的工廠因兩國戰爭導致生產停擺，市場預期，歐洲廠區仍正常營運的貿聯-KY有機會迎來轉單，為營運添動能。

雖然逢大中華區春節假期，出貨因中國廠區工時減少而下降，但其他地區的出貨量仍穩定，且公司日前完成德商LEONI AG旗下工業應用事業群(LEONI IN)100%股權收購，貿聯-KY自結2月合併營收為40.68億元，年成長121.01%，創下單月歷史新高，其中工業應用事業群INBG因2月為完整併入營收的首月，約佔總營收的40%；累計前2月合併營收為72.8億元，年成長84.06%。

貿聯-KY總經理鄧劍華表示，過去公司醫療產品主要為核磁共振機(MRI)/電腦斷層掃描(CT)等高階大型醫療設備線束，此次併購新增了在法國生產、腫瘤癌症手術時可精準定位的精密設備，公司產品也從線束拓展至機構件及外型件，今年營運可望依循往年逐季成長。

隨著工業自動化產品出貨成長，貿聯-KY預估，今年工業產品佔比將拉升至40%，電器產品佔比將降至15%，IT及數據中心產品佔比亦將由35%降至28%，車用產品佔比約16%，其他佔比約1%；歐洲市場佔比也將因併購案拉升至與美國市場佔比差不多，公司目標是歐洲、美國及亞洲市場佔比各1/3。

日系外資最新報告給予貿聯-KY「買進」評等及目標價355元，上週外資也連3天買超貿聯-KY，成為貿聯-KY股價逆勢上揚的推手。