台中市豐原廟東鬧區5日出現一名騎單車男子，突然拿出一灌噴霧器噴向兩名女路人，兩人嚇得花容失色趕緊逃跑，警方目前鎖定詹姓男子，正在通知人到案說明。
豐原區中正路5日早上發生一起案件，一名男子騎單車過馬路，遇到兩名長髮女子走過去，他突然停下來，拿出一灌噴霧朝兩女噴出不明液體，兩人嚇得花容失色趕緊逃跑。
警方指出，當天接獲民眾報案，當場時嫌疑人及受害人已不在現場，已鎖定無業詹姓男子，疑似精神不穩定，近期常在廟東附近出沒，正在通知他到案說明中。
台中市豐原廟東鬧區5日出現一名騎單車男子，突然拿出一灌噴霧器噴向兩名女路人，兩人嚇得花容失色趕緊逃跑，警方目前鎖定詹姓男子，正在通知人到案說明。
豐原區中正路5日早上發生一起案件，一名男子騎單車過馬路，遇到兩名長髮女子走過去，他突然停下來，拿出一灌噴霧朝兩女噴出不明液體，兩人嚇得花容失色趕緊逃跑。
警方指出，當天接獲民眾報案，當場時嫌疑人及受害人已不在現場，已鎖定無業詹姓男子，疑似精神不穩定，近期常在廟東附近出沒，正在通知他到案說明中。
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