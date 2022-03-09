日前傳出立法院副院長蔡其昌被視為是台中市長人選之一，隨後更傳出有不少人已開始準備對其立院副院長一職進行卡位，但蔡其昌今表示，目前各家民調顯示台中市前市長林佳龍才是綠營人士中的第一名人選，「承擔應該是佳龍第一順位，怎麼會七早八早就在討論我呢？」

蔡其昌今（9）日接受專訪時，被問到年底出戰台中市長及是否會辭立院副院長等問題。蔡其昌指出，目前民調顯示林佳龍才是綠營人士中的第一名，現在應該先尊重林佳龍，而若黨真的要徵召他參選，也應該跟他一起討論徵召的理由、條件等。

蔡其昌表示，過去有很多人參選時也都沒有辭職，認為「辭或不辭其實是策略」，但首先選對會應先跟林佳龍聊，確認林佳龍是否有意願回台中參選，然後才考慮是否可能要徵召其他人參選，「民進黨要勝選，承擔應該是佳龍第一順位，怎麼會七早八早就在討論我呢？」

除此之外，談到前副總統陳建仁入黨時，蔡其昌直言此舉是讓總統蔡英文手上多了一張王牌！蔡其昌認為，陳建仁只要是在都會區，民調應該都不會差，再加上衛福部長陳時中靠著防疫好表現累積下來的聲望，等於有2個活棋可以進行布局。