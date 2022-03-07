今年三八婦女節前夕，婦女新知、家庭照顧者關懷總會、生育改革行動聯盟等51個團體與工會7日於勞動部前召開記者會，期盼勞動部能修法訂出「有薪的」家庭照顧假。對此，勞動部表示，曾針對「家庭照顧假」相關議題，邀集勞雇團體、專家學者及直轄市政府開會研商，但最後仍未獲共識。

勞動部表示，依現行《性別工作平等法》規定，受僱者於家庭成員需親自照顧時，得請7日家庭照顧假，併入事假計算，至於家庭照顧假的薪資之計算，依各該事假規定辦理，但與事假不同，為保障家庭照顧之請假權益，雇主不得拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或給予其他不利之處分。

據行政院主計總處2020年人力運用調查推估，1日家庭照顧假之雇主薪資負擔需103億元，倘延長家庭照顧假為14日且皆為有薪，每年整體雇主負擔將為1,442億。另因受僱者依法提出家庭照顧假請求時，雇主不得拒絕，對於占我國企業數逾97％之30人以下企業或微型企業、其中未滿5人者逾78％，勢必有相當影響。

因此，勞動部強調，家庭照顧假是否給薪，以及是否由現行7日延長至14日，除涉勞雇雙方權益、雇主人力調配，併有給薪財務來源待克服，仍需凝聚社會各界共識，審慎衡酌。