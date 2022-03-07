氣動元件廠氣立今（7）日公布，2月及前兩月合併營收創同期新高，呈現淡季不淡榮景，成長動能主要是自動化設備訂單成長。法人預估，氣立今年合併營收有機會兩位數成長。

氣立2月合併營收1.40億元，年成長14.03％；前兩月合併營收3.05億元，年增10.72％。氣立表示，1、2月營收表現優於預期，對於第一季營運持樂觀態度。

氣立指出，氣立今年營運側重太陽能、激光（雷射）、半導體等三大領域產業外，近年，電商、網路遊戲、物聯網、直播等產業日趨發達，元宇宙、數位生活題材發酵，帶動網路與雲端服務需求，讓資料運算伺服器商機可期待，也是氣立積極發展的重點產業。

氣立表示，5G、人工智慧、雲端運算等相關技術發展，各種數據、即時資料不斷被創造及累積，推升資料量迅速成長，促使資料中心進行升級與優化；另外因疫情帶來的影響，也使產業加速數位化進程，在上述趨勢帶動下，預期伺服器產業需求將持續增溫。根據Digitimes Research發布資料顯示，2022年全球伺服器出貨量可望達1,818萬台，年成長約7％。

此外，大陸今年2月提出「東數西算」計畫，希望在內蒙古等八處啟動建設國家算力樞紐節點，並規劃十處國家數據中心聚落，將東部的數據資訊傳送到西部的數據中心運算處理。大陸官方表示，「東數西算」計畫每年可望帶動4,000億人民幣的投資規模，也預期將帶起伺服器、資料中心、雲端服務等相關產業的成長。

法人表示，氣立1、2月營運呈現淡季不淡，自動化設備需求攀升至，氣立今年合併營收可望兩位數成長。