疑似因強風吹襲，今下午近3點，嘉義縣中埔鄉中華路一處建築工地鷹架倒塌，直接壓在高壓饋線上，台電人員獲報抵達，擔心施工人員觸電，先行將該區域停電隔離，並立即進行排除作業，稍早5點21分已復電，總計836戶因此停電約50分鐘。

台電嘉義區營運處指出，下午3點獲報有鷹架倒在電線上，就馬上派人前往，發現不但有觸電風險，電線也可能被壓壞，立即聯絡建商到場，配合大型吊臂車將遭鷹架倒壓到的饋線區段，在下午4點38分予以停電隔離，統計中華路共計停電836戶，目前已全部復電。