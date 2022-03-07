全球關注俄烏情勢，在烏克蘭烽火連天之際，誰能影響俄羅斯總統普丁呢？美國耶魯大學經濟學家羅奇（Stephen Roach）直言，如今世上只有中國國家主席習近平能影響普丁，北京當局現在能做的「最好的事」就是促成俄烏達成和平協議。

羅奇7日接受CNBC訪問時說，中國手上握有王牌，就看習近平要不要把握這個機會。

北京至今不願加入國際制裁俄羅斯的行列，比起2月初的習、普高調會晤，大陸僅呼籲俄烏兩國進行談判，並與俄羅斯保持距離。在北京冬奧開幕當天，中俄發表聲明稱「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」，共同抗衡西方。

羅奇表示，如果普丁不肯配合，中國應該威脅不再相挺。在全球都在向俄羅斯施壓時，北京深化與莫斯科合作將是一大錯誤。「習近平承受不起堅持此一路線的代價，這對他而言將是歷史性錯誤。」

另據德國之聲報導，德國政治學者桑德施奈德（Eberhard Sandschneider）6日告訴德國電視一台，從政治經濟的角度看，習近平可能的確是唯一能有效影響普丁的人，「如果他沒有這麼做，就說明中國處於左右為難的境地。」不過，中國首要利益是防止大陸經濟出現下滑，「如果在這場衝突中如何選邊站並不涉及中國切身利益，那麼中國就會試著繼續周旋、冒險前行。」