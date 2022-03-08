深綠色彩的凱達格蘭基金會今公布台北市長參選人支持度，民調顯示，民進黨台北市長人選，前副總統陳建仁31.4％最高，若台北市副市長黃珊珊堅持參選，37.1％民眾認為民進黨贏得台北市長選舉的機會最高。

民調顯示，陳建仁參選，以31.4％領先無任所大使林佳龍的18.6％、衛福部長陳時中的24.0％。

除了國民黨擬參選人立委蔣萬安、黃珊珊之外， 受訪民眾不清楚民進黨中可能參選台北市長者有誰？被問到知不知道目前有誰想要參選下一屆台北市長？知道名字嗎？ 陳時中是民進黨被傳參選聲量最高者，卻只有12.7％、林佳龍2.9％、 陳建仁1.3％，未回答高達59.1％。

民調對象以戶籍在台北市12個行政區，年滿20歲的一般民眾，以市內電話調查，111年03月03日至05日，晚上18時30分至22時，分層比例隨機抽樣法，共完成1074份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點間，依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。