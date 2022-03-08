俄烏戰爭僵局未解，台股昨跌逾550點，今開盤一度重挫超過250點。行政院長蘇貞昌今喊話，股市受戰爭影響出現非經濟波動，但台灣經濟基本面好，投資、外銷暢旺，昨天就算跌，成交量也有5千多億，代表股民有信心，財經部門會緊盯，國安基金有必要時「自當運作」。

台股昨下跌逾550點，收在17178.69點，今日開盤重挫超過250點，失守萬七大關。蘇貞昌今率內閣官員赴立院備詢，烏俄戰爭對台造成的經濟衝擊成為焦點。

國民黨立委李德維指出，台股受到非經濟因素出現非理性下跌，政院有何準備？國安基金是否進場護盤？國民黨立委林德福質詢時也關心，目前台股指數位居高點，面臨俄烏戰爭的事件影響，國安基金有沒有考量護盤必要性？

對此，蘇貞昌表示，受戰爭影響股市有非經濟的波動，這是一定會有的現象，但台灣整體經濟基本面是好的，投資、外銷暢旺，昨天就算跌，但成交量也有5千多億，逢低買進，代表股民有信心，財經部門會緊盯，有必要時國安基金自當運作。

財政部長蘇建榮則指出，財政部在這兩個禮拜持續關注俄烏戰爭情勢發展，昨天雖跌了557點、紐約股市跌了800點，但今天相對縮小，到上午一度只跌了180幾點。

蘇建榮表示，後續俄烏戰爭發展，是近期最重要的觀察指標，國安基金相關幕僚會密切注意發展，未來有必要，就會依照管理條例第八條的規範，當外資大量移出、國內市場失序、民眾信心減少時就會密切注意。

蘇建榮強調，昨天外資雖然賣超，但相對來說，國內經濟實體相對穩健。但無論如何，必要時會隨時召開國安基金管理委員會做必要的處置。