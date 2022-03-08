行政院日前通過「精神衛生法修正草案」，推動心理健康促進、積極布建社區心理衛生中心、強化病人通報、強制住院改由法官保留原則及重視病人權益保障。不過國民黨及民眾黨立委今天與民團一起開「38婦女節向精障照顧者致敬」記者會，呼籲同時重視精障照顧者，要求要發展據點為病人親友提供支持與諮詢服務、喘息服務。

國民黨立委林為洲表示，在他們的修法版本中，除要求設置專線電話，也要求要發展據點為病人親友提供支持與諮詢服務、喘息服務，也注重病人社區居住與安養的服務、設施與措施。

林為洲呼籲政院、各部會及各黨派一起支持這個版本，實際保障病人及家屬權益，讓病人及家屬起伏的心情能有關懷，生活中的事務能有支持、有人可以互動，緩解精障者每日的生活壓力，加上穩定的就診治療，病人才能康復，自然會築起社會安全網。

國民黨立委蔣萬安說，思覺失調患者與家屬，需要的是生活化與多元社區服務資源，以及社會大眾對病友能有更多了解與包容，讓患者融入社會，但患者從住院、居家照顧到復健等資源依舊不足，前年他就提出「精神衛生法」修法版本，因等不到行政院版本導致修法進度延宕，今年初終於送到立法院，明天即將排審，盼本會期能夠三讀。

民眾黨立委蔡壁如則指出，精神障礙照顧者需要喘息服務，以及精神病院的分級分流，而患者住院中的戒護費用應回到司法單位負擔，原因是在面對較為嚴重的患者時，有時必須讓公權力當後盾，警力協助介入、安置病患到專責病院。

台北市心生活協會總幹事金林表示，政府與其花20、30億元蓋司法精神病院，不如把錢拿來推動精神障礙者的社區支持。台北市康復之友協會總幹事陳冠斌則希望修法可在主文明定社區服務項目，未來擴大社區支持，也可以減輕醫事人員負擔。