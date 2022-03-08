第一金控公告，2月稅後淨利達15.22億元，子公司第一銀行2月獲利13.83億元，第一金證券2月獲利0.54億元，第一金人壽2月獲利0.09億元。

整體來看，第一金前2月的稅後淨利達30.25億元，每股稅後盈餘（EPS）達0.23元。

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