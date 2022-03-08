第一金2月稅後淨利15.22億元 前2月EPS為0.23元 16:422022/03/08 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一金控公告，2月稅後淨利達15.22億元，子公司第一銀行2月獲利13.83億元，第一金證券2月獲利0.54億元，第一金人壽2月獲利0.09億元。 整體來看，第一金前2月的稅後淨利達30.25億元，每股稅後盈餘（EPS）達0.23元。 勤凱去年營收獲利創新高 EPS6.7元 森崴能源去年EPS 3.78元創高 擬每股配發2.68258元 #第一金 #獲利 #EPS #稅後淨利達 #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶技去年EPS達10.06元 擬配息7.5元 20:142022/03/07 財經 宜新2021年稅後淨利3.11億元 每股稅後盈餘5.06元 16:032022/03/08 財經 彰化銀行 2月份合併稅前盈餘8.57億元 14:552022/03/08 財經 2021營收、獲利、EPS皆創新高 勤凱 發4.5元現金股利 04:102022/03/08 證券．權證 《金融股》國泰金2月認列俄債預期信用損失26億元 中長期持續減持 07:572022/03/07 財經 崑鼎2021年稅後淨利9.1億 創新高 19:022022/03/07 財經 熱門股－中鴻 量價得宜多頭續攻 04:102022/03/08 證券．權證 台股ESG企業平均本益比逾30倍 04:102022/03/08 金融．稅務 佳世達 2021營收獲利創十年新高 20:452022/03/07 財經 權證星光大道－創惟 業績衝高可期 04:102022/03/08 證券．權證 佳世達去年營收獲利 十年最佳 04:102022/03/08 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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