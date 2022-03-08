嘉義市規畫新建西區區政大樓模擬示意圖。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府因應西區區公所辦公廳舍不敷使用，規畫斥資4億元新建西區區政大樓，中央補助約1億元，但市府憂心近年工程原物料上漲，補助偏低將影響完工期程，市長黃敏惠籲請中央應正視現實狀況，希望中央提高補助金額。

市府民政處長劉美鳳表示，西區區公所1980成立後，辦公廳舍原本在嘉雄陸橋下，歷經921及1022大地震，辦公廳舍結構受損，2000年搬遷至興嘉市場大樓至今22年，現行廳舍結構安全已不符耐震等法規相關規定，此外，停車空間不足，迭有民怨，因而黃敏惠市長推動規畫新建西區區政大樓。

市府表示，新建西區區政大樓基地在竹圍子段的友愛路與德安路口，面積總計1775平方公尺，現為機關用地，初步規畫地上7層、地下2層，配置西區區公所、西區戶政事務所、公共托育空間為主的西區行政中心。

另外，西區托育資源中心將遷入，還將新設公共托嬰中心，便利民眾洽公，並提升該地區土地利用及經濟活動之發展。

市府表示，總經費預估3億8000萬元，目前向中央爭取補助先期規畫100萬元，並爭取內政部列入前瞻補助計畫興建工程，但前瞻補助計畫興建工程目前規範補助最高1億元，由於近年工程原物料上漲，國內許多興建工程發包不順利困境。

市府表示，西區區政大樓目前正在細部設計，西區區政大樓完工啟用，將是嘉義市西區的空間亮點，同時將營造都會次核心區政中心。