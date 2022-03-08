美股近來頻頻探底，那斯達克綜合指數7日已進入熊市，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師表示，一系列因素將對市場構成巨大風險，最大的風險將在未來6到8周內顯現，因此股市一有反彈就是賣出的機會。

威爾遜（Mike Wilson）領導的分析師團隊在最新報告中指出，雖然美國經濟面臨的壓力日增，但聯準會今年不太可能偏離升息的軌道，「我們牢牢抓住了一個在時間和價格上都不完整的熊市」。

隨著經濟成長面臨的風險增加、油價飆漲、俄烏戰爭帶來的利空加上聯準會將收緊政策，都是熊市可能加深的原因。國際油價飆漲的最大風險之一就是消費者支出下降，進而打擊到非必需消費品類股。

聯準會已表明會繼續轉鷹，大摩分析師認為，最近10年期美國公債殖利率下跌，可能暗示投資人希望聯準會採取較溫和的政策，但這只是表明，在俄烏戰爭期間，投資者轉進避險資產。

報告建議投資人應該謹慎行事，在尋找投資標的時應關注獲利穩定、經營效率等因素，但如今潛在的贏家比以前少。分析師認為，目前只要有反彈就是賣點，「 我們建議要降低風險來保持防禦性，尋找具有卓越的營運效率和獲利穩定的公司。」