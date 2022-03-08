汽車金融龍頭和潤企業（6592）公布經會計師核閱後2021年度財報，合併保有資產逾2,015億、年增26.8％，合併營收179.5億元、年增22.5％，合併稅後淨利35.3億、年增26.4％，EPS達6.10元，不論保有資產、營收、獲利、每股獲利均創歷史新高。

和潤8日董事會通過去年度盈餘分配案，擬配息4.2元，配息率68.85％，配息金額較去年增加約二成，依8日收盤價111元計，現金殖利率為3.78％。

另和潤自結2月合併營收15.97億元、年增22.85％，累計前二月合併營收33.85億元，年增25.76％。

展望今年，和潤表示，雖有通膨升息隱憂、缺車陰霾等因素，但在汰舊換新政策延長、台商回流投資、綠能商機等利多因素下，消費金融、企業金融動能穩中向好，今年業績目標將續拚雙位數成長，本身業務範疇也將朝多角化發展，降低多變環境所帶來的營運風險。