統一(1216)2021年合併營收4735.02億元，年增5.9%，在獲利方面，台灣食品本業呈現穩定，但部份轉投資公司受原物料價格上漲及疫情衝擊，稅後淨利198.79億元，年減7.7%，EPS為3.5元，較前年同期3.79元減少0.29元。

統一重要的轉投資統一中控受到大宗原物料價格上漲及2020年有政府因疫情而減免社保費用因素，本期淨利人民幣15.01億元，年減7.7%。另一個重要轉投資統一超，受到國際疫情和本土三級警戒等多重因素干擾，2021年淨利88.62億元，年減13.4%。

統一轉投資中，統一實2021年表現最為突出，受惠飲料包裝業務及鐵產品營收及毛利均成長，2021年淨利18.52億元較去年同期增加9.31億元，成長101%。

台灣快煮食尚趨勢成型，據消費者調查，拌麵口味以辣味與麻醬最受歡迎，其中椒麻、麻醬更是人氣居高不下的熱搜關鍵字詞。統一積極搶攻百億拌麵市場，旗下「巷口拌麵」推出人氣口味「紅油椒麻」、「香辣厚麻醬」，希望能為業績再添上新的活水。