澳盛銀行與裕民航運新加坡子公司16日完成美金5,000萬元（約台幣14.3億元）的「永續連結貸款」簽約，將用於擴充船隊，裕民今年預計交付11艘船舶，新購置船隊將使用節能引擎，優化燃油使用效能，以符合國際海事組織（IMO）對於減碳的要求。

針對此次永續連結貸款，裕民委請外部驗證單位DNV進行覆核，以確信此次貸款的目標符合永續連結貸款原則以及裕民的業務策略。

裕民為國內散裝航運領導廠商，以節能環保概念打造智能永續船舶，兼具節能、高效、智能、安全特的新一代散裝船隊，並結合金融業永續授信業務，落實永續發展的目標。

澳盛銀行的「永續連結貸款」業務在澳洲、紐西蘭和亞太地區處於市場領先地位，據彭博社和澳盛銀行的數據，澳盛銀在2021年參與全球約5％的永續連結貸款交易，共計81筆相關交易，總交易規模達1,190億澳幣。 澳盛銀行在澳洲和紐西蘭是企金業務及金融同業業務的最大銀行，在客戶關係和整體市場及聯貸主辦銀行市占率方面排名第一（根據 Peter Lee Associates 的數據）。根據最新格林威治諮詢公司(Greenwich Associates)亞洲大型企業銀行調查報告，澳盛銀行連續第五年在亞洲客戶關係質量方面排名第一，並躋身企業金融服務銀行前六名。