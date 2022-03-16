金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2022年1月底，國銀對中小企業放款餘額達8.71兆元、月增280.21億元，雖低於去年同期的309.88億元，仍維持一定動能。至於2022年國銀對中小企業新增放款目標，目前尚未拍板定案。

金管會統計，截至1月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額67.47％、月減1.01個百分點，占民營企業放款餘額69.91％、月減0.92個百分點，中小企業平均逾放比0.25％、月減0.02個百分點。

銀行局副局長童政彰表示，1月國銀對中小企新增放款，雖較去年同期減少29.67億元或9.57％，但仍維持一定動能。1月對中小企業新增放款較多的前五大國銀，依序為中信銀95.3億元、土銀87.88億元、台新銀73.65億元、北富銀71.79億元、玉山銀71.19億元。

金管會在每年舉辦的國銀總經理業務聯繫會議中，訂定對中小企業全年新增放款目標，近2年均目標新增3000億元，實際結果分別大增9144.88億元及8762.93億元。童政彰表示，2022年的新增放款目標目前尚未出爐，將在召開國銀總經理業務聯繫會議後拍板定案。