台南市佳里區昨(10日)晚間驚傳情殺命案，一名43歲阮姓越南籍女移工在租屋處，與越南籍男友喝酒時，不過，當阮女提及想分手時，對方突然拿出預藏水果刺進胸口，被害人當場倒地，女房東目擊後趕緊打119報案救人，阮女經送醫急救40分鐘，發現心臟遭到刺穿大量失血宣告不治，警方鎖定凶嫌，正漏夜追緝中。

阮姓越南籍女移工，過去曾多次向同鄉的男友提分手，但卻多次鬧出不愉快的衝突，今晚酒後兩人再次談分手，女房東還好心陪在一旁；孰料，男方竟拿出預藏的水果刀，直接捅進女方左胸口，被害人慘叫一聲，當場倒地，凶嫌便騎電動車逃逸。

在場一起喝酒的女房東嚇傻，趕緊打119救人；台南市消防局晚間7時46分獲報，指佳里區佳里興的民宅有女子遭刀刺傷，趕緊派遣佳里分隊，救護人員到場時，阮女左胸還插著1把刀，刀刃沒入胸口，只剩刀柄在外，景象駭人。

由於無法按壓胸部進行急救，救護人員趕緊將傷者送往佳里奇美醫院，經急救40分鐘後，晚間8時42分仍宣告不治。

警方到場後拉封鎖線蒐證，循線展開調查。據悉，凶嫌為38歲的黎姓男子，與阮女都是越南籍移工，今晚騎電動車到達案發現場，與阮女和女房東一起喝酒，席間阮女再次提及分手時，竟遭黎姓男子持刀刺進左胸，黎男看著女友一動也不動，便轉身騎乘電動車逃逸。

佳里警方局表示，目前已鎖定身分，正動員追捕兇嫌中。

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