南韓總統大選結果於昨(10)日出爐，在野黨國民力量候選人尹錫悅以不到1%的差距，險勝執政黨共同民主黨推出的李在明，南韓保守派在時隔5年後重新奪回政權。因選情激烈，青瓦台發言人朴炅美一度控制不了情緒，在青瓦台召開的記者會上報告時，竟數度哽咽、情緒不穩，甚至淚灑講台一度離場5分鐘後才平復情緒，重回會場。

南韓總統大選結果出爐後，現任總統文在寅與準總統尹錫悅通話，恭喜尹錫悅當選，也提及工作交接事宜。而青瓦台發言人朴炅美在記者會報告時，提到「下一部份是總統文在寅想對全國民眾說的話，在此向總統當選人與支持者們致上祝賀；至於對敗選、支持者們......」時，一度哽咽到說不下去。

青瓦台(資料照/達志)

朴炅美一開始還很努力平穩情緒，試圖想念完全部內容，但說到關鍵部分時，仍忍不住情緒潰堤，開始擦鼻涕、擦淚，完全控制不了情緒。最後說「我們等一下再繼續」後，便由工作人員帶至後台休息，約莫5分鐘後才又重新上台完成全部報告。

文在寅在選舉結果出爐後，便與準總統尹錫悅通話，文在寅冀望尹錫悅，如何消除人民在選舉期間的分裂與矛盾，讓南韓人民重新團結至關重要，而尹錫悅也表示期待盡快與文在寅會面，完成工作職務交接。