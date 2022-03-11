首梯14天新制教召已登場，14天不休假、每天日夜訓練10小時，召員進行10公里行軍訓練、實彈射擊等等，訓練課程排的相當緊湊，也引發不少人對於教召的回憶。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲昨(10日)在臉書分享自己以前當醫官時在新訓旅，也遇過教召員，某一次召集才第一天，就有教召高玩跑來拍桌喊「林北要全休啦！林北歸組壞了了不能操課啦！」但見對方聲音相當宏亮，於是回「這全休開不出來，你很健康啊，回去操課吧」。後來回想起這段畫面，他說，「我想起來還是好興奮（鼻孔噴氣）」。

杜承哲寫下，全休的意思就是無敵星星，也就是醫官開證明代表這個人今天可以休息放題，沒人可以叫他做任何事情，當時遇到該名教召員，年輕氣盛的自己看對方聲音超大，就回說「這全休開不出來，你很健康啊，回去操課吧」，未料教召員還繼續嚷「要是我走出醫務所，出什麼事情你負責嗎？！」

杜承哲透露，「剛好我們什麼不多，醫務所是聯勤加後備，醫官超多好像有6、7個吧，全部出來差點要以武會友了。哇，那個畫面我想起來還是好興奮（鼻孔噴氣）。」

不過，面對此類的教召員到底該如何是好？杜承哲說，後來學到，只要讓同袍請長官過來，跟他報告這個人能檢查到的一切正常就好了，反而後來有一次新訓，遇到一個弟弟真的中暑，還一直說沒事啊、精神很好、能跑能跳的，但是體溫怎麼量都是40度，費盡全力使用所有方法在幫他降溫，還好最後成功了。

最後，杜承哲表示，「很有事的人常常根本沒事，真正有事的人也常說自己沒事」。此篇文也引發網友討論，有人留言表示，「新訓的時候也遇到這種，要去打靶或跑步就喊腳痛，去福利站跑第一個，用跑的喔」、「我都是乖乖教召，就當做去度假」、「裝病的通常在連上都很慘」。