消息面：

1.俄羅斯與烏克蘭外長會議結束，雙方仍無法達成停火協議。

2.倫敦金屬交易所（LME）周四宣布，周五不會重啟鎳金合約交易。

3.歐洲央行周四會後宣布維持三大基準利率不變：存款工具利率仍為-0.5%、再融資利率為0%，以及邊際貸款利率為0.25%。此決議符合市場預期。該央行並表示歐元區通膨居高不下，給經濟造成的影響可能更甚俄烏戰爭，因此央行將加速讓疫情期間推出的量化寬鬆措施退場，提前於第三季結束資產收購計畫。

4.聯準會公布，2021年第四季美國家庭財富較上季暴增5.3兆美元或3.7%，總額突破150兆美元，創下歷史新高。

5.美國勞工部公布，2月消費者物價指數（CPI）較去年同期大漲7.9%，遠超出聯準會設定的2.0%目標，並創下40年來最大漲幅，但大致符合市場預期。與1月相比，美國2月CPI上揚0.8%，符合市場預期。2月核心CPI月漲0.5%、年漲6.4%，均符合市場預期。

6.美國勞工部公布，上周（截至3月5日）初次請領失業給付人數周增1.1萬人，為22.7萬人，超出市場預期的21.7萬人。上周初領失業金人數4周均值為23.125萬人，周增500人。截至2月26日止當周，美國續領失業金人數周增2.5萬人，為149.4萬人，超出市場預期的145萬人。

7.美國財長葉倫表示，俄烏戰爭勢必加劇3月通膨，但她相信聯準會有能力應對高漲的通膨，讓美國經濟能夠軟著陸。她表示，未來12個月的通膨數據可能都將維持在異常高的水準，但她不認為美國經濟將因此陷入衰退。

8.美國證券交易委員會（SEC）周四發布一份新名單，其中包括百濟神州、百勝中國、和黃醫藥、再鼎醫藥、以及盛美半導體等五家中國企業。該主管機關表示，基於《外國公司問責法案》(HFCAA)，如果外國上市公司連續3年不依照美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）要求提交審計報告，SEC有權讓這些公司下市。SEC表示，這五家公司必須在3月29日前向SEC提交「不必摘牌」的證明。受此打擊，在美國掛牌的這五檔中概股全面重挫。

9.國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃周四表示，俄國入侵烏克蘭引爆戰爭，以及各國對俄羅斯實施大規模制裁措施將導致全球貿易萎縮、食品與能源價格急升，可能促使IMF在下個月調降全球成長預測。目前IMF對今年全球經濟成長的預測為成長4.4%。此外，喬治艾娃警告，俄烏戰爭與西方制裁將導致俄國今年經濟嚴重萎縮，並可能陷入債務違約。

10.伊朗表示，重啟2015年核協議的談判仍未化解僵局，使談判能否成功的前景蒙上陰影。此前媒體報導，俄羅斯要求在伊朗核協議恢復後，俄國在伊朗的貿易、投資與軍援不會因美國對俄國的制裁而受到影響。路透報導參與談判的英國、法國及德國代表已經離開，稱談判能否成功取決於伊朗和美國的決定。

11.俄羅斯承諾將履行合約義務，周四原油價格震盪收低，布蘭特期油下跌1.81美元或1.6%，收在每桶109.33美元，盤中一度大漲6.5%。美國期油收跌2.68美元或2.5%，為每桶106.02美元，盤中一度上漲逾5.7%。前一日，兩期油合約均創下兩年來最大單日跌幅。自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國期油價格已經上漲逾14%，布蘭特期油漲約15%。

12.歐洲央行會議結果符合市場預期，周四歐元回落；美國通膨進一步高漲，美元走強。尾盤歐元兌美元由升轉跌，報1.0985美元，貶值0.83%。周三歐元兌美元匯率大漲1.6%，創下6年來最大單日漲幅。周四尾盤ICE美元指數上揚0.547%，報98.506。

13.周四美國10年期指標公債殖利率連漲第4日，創下一個月來維持最久的升勢，尾盤上揚6.3個基點，報2.011%，為兩周以來首度升破2%，盤中一度站上2.021%，創下2月17日以來新高。美國30年期公債殖利率上漲9.3個基點，報2.395%，盤中升至2.42%，創下去年5月13日以來新高。兩年期債息漲4.1個基點，報1.719%，盤中最高升至1.735%，創下2019年9月20日以來新高。兩年/10年期債息差為29個基點。

14.美國通膨加劇，周四紐約期金收漲0.6%，報每盎司2000.4美元。其他貴金屬方面，現貨鈀金漲0.4%，報每盎司2948.73美元。現貨銀漲0.7%，為每盎司25.9美元。鉑金漲0.1%，為每盎司1077.37美元。