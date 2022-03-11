大陸《環球時報》11日報導，中國駐澳洲大使館網站10日消息，中國駐澳洲大使肖千已於9日在雪梨會見澳洲外長佩恩。《雪梨先驅晨報》等澳媒報導，此番澳洲政府部長級官員會見新到任的中國駐澳大使，是兩國之間幾年來最高級別的對話接觸，但雙方未能解決任何懸而未決的分歧。

澳媒報導，中澳之間「關鍵的僵局」，是此前媒體爆料的中方所列「14項中澳爭議清單」，雖然澳方口頭上多次「求對話」，但行動上卻拒絕作出讓步。與此同時，自上任以後，肖千大使積極與澳政界、商界人士接觸和交流，態度溫和，但中方沒有表現出有任何實質性讓步的跡象。

據駐澳使館網站消息，會談中，肖千闡述了中方對中澳關係的立場和主張，指出兩國關係的歷史發展充分表明，中澳友好和互利合作符合雙方共同利益，給兩國及兩國人民帶來了實實在在的好處。今年是中澳建交50周年，希望雙方一道努力，總結過去、面向未來，秉持相互尊重、平等互利的原則，共同推動中澳關係沿著正確軌道向前發展。

佩恩歡迎肖大使履新，介紹了澳方對澳中關係的看法，表示澳中關係十分重要，希望雙方加強溝通和交流。此外，雙方還就有關國際和地區問題交換了看法。

據《雪梨先驅晨報》、《時代報》獲得澳方釋出有關此次會談表述，佩恩「坦率地闡述了澳洲在一系列問題上的立場」，包括她提到了——（中澳兩國間）適當的部長級和其他高級別對話接觸的重要性、印太地區的穩定、自由開放的貿易等。

報導稱，針對近期國際熱點局勢，佩恩還聲稱，澳洲希望中國利用其影響力「鼓勵和建議」俄羅斯結束對烏克蘭的「非法入侵」。

而在澳方的會談表述中，唯一積極肯定性的表述則是，「澳洲仍致力於與中國建立建設性關係，我們可以在其中尋求合作領域，但這以『與我們自己國家主權利益保持一致並專注於穩定』為前提。」

觀察者網報導，澳洲國立大學國家安全學院院長羅裡·梅德卡夫（Rory Medcalf）認為，這次會談是「一個積極的訊號」，但他也提到了中國國務委員兼外交部長王毅本周在兩會記者會上的一段話。

王毅表示，從強化「五眼聯盟」，到兜售「四邊機制」（QUAD）、拼湊三邊安全夥伴關係（AUKUS）、收緊雙邊軍事同盟，美國在亞太地區排出的「五四三二」陣勢。梅德卡夫指出，澳洲正好在「五四三二」的陣勢中「全勤出席」，被中國認為是美國的「幫凶」之一。

2月10日，中華人民共和國新任駐澳洲聯邦特命全權大使肖千前往澳聯邦總督府，向大衛·赫爾利總督遞交國書。《雪梨先驅晨報》提到，自上任以後，肖千大使與澳政界、商界人士接觸和交流，雖然他在這些公開活動中的講話語氣溫和，但沒有跡象表明中方有任何實質性讓步。