大巨蛋「昨非今是」？柯P怒嗆營建署：不同意就寫不同意 12:302022/03/11 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於大巨蛋案，台北市長柯文哲怒嗆營建署「你就審啊！你不同意就寫不同意啊！」。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲日前公開嗆內政部刁難大巨蛋案，營建署昨反批台北市政府「昨非今是」，應說明清楚，非推託中央。柯文哲今受訪時強調修改後才送審，「你不同意就寫不同意啊。」 對於遭營建署質疑「昨非今是」，柯文哲火大表示，「我哪有什麼昨非今是，就是我們修改後才給你審不是嗎？不是這樣嗎？啊你就審啊！你不同意就寫不同意啊。」 #不同意 #昨非今是 #營建署 #柯文哲 #修改 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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