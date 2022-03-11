台北市長柯文哲日前公開嗆內政部刁難大巨蛋案，營建署昨反批台北市政府「昨非今是」，應說明清楚，非推託中央。柯文哲今受訪時強調修改後才送審，「你不同意就寫不同意啊。」

對於遭營建署質疑「昨非今是」，柯文哲火大表示，「我哪有什麼昨非今是，就是我們修改後才給你審不是嗎？不是這樣嗎？啊你就審啊！你不同意就寫不同意啊。」