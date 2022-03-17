左起：台北市副市長黃珊珊、主持人張景為。（圖／本報系影音截圖）

《時勢造英雄》有事找33？！ 黃珊珊：我想當的不只副市長

台北市副市長黃珊珊今日（17）受訪，被問到「跟柯P合作有沒有很想給他巴下去？」黃直言，跟市長柯文哲合作是「全世界最簡單的事」，因為有事就講、有問題就提，柯的個性就是希望你先把事情講出來，而不要等到問題先出來，畢竟重點是要先把問題解決。黃強調，柯雖很愛碎碎念，但只要了解他講話的邏輯，就不會為他的話而生氣。

黃珊珊今日接受《中時新聞網》節目〈時勢造英雄〉主持人、資深媒體人張景為訪問，針對網友最想問她的問題，第一名是「跟柯P合作有沒有很想給他巴下去？」黃回答，其實她覺得柯文哲這個人很簡單，她覺得跟柯合作是「全世界最簡單的事」，只需掌握「有事就講」、「有問題就提」此二原則即可。柯就是希望對方先把事情講出來，不到等到問題先出來，畢竟解決問題才是最重要的，所以要面對問題、解決問題。

網友票選最想問黃珊珊的問題，第一名是「跟柯P合作有沒有很想給他巴下去？」（圖／本報系影音截圖）

黃珊珊指出，正因柯文哲很重視「面對問題」、「解決問題」這兩件事，所以他每天都會跟局處首長碎碎念，像是念說「認真是一種文化」、「大家做事要認真」等語。有些不理解的人，就會認為柯講話好像很衝之類的，但其實知道柯講話的邏輯，就不會生氣了

此外，黃珊珊也爆料，柯文哲有時真的有點詞不達意，例如上次柯要稱讚她能從台北騎腳踏車到彰化，但柯卻對其他局處首長說：「你們要常常運動，你們看，連黃珊珊都可以騎到！」此話讓她不禁傻眼，心想不知這到底是不是在稱讚？