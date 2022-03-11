中保無限+與復興空廚所推出的《肉到家鴛鴦辣虎油火鍋》，在虎年熱銷3,000餘組，此冷凍年菜組合裡的甜點「蜷尾家莓果冰棒」外型如米腸、酸甜美味超解膩，年後即收到許多消費者的詢問和關注。捶心肝沒有買到的朋友別氣餒，為因應廣大粉絲的需求，和從台南進軍國際的冰淇淋第一品牌蜷尾家商討，特別趕批小量生產，自即日起至3月31日止限量提供、售完為止，「蜷尾家莓果冰棒」一盒四入，每盒售價特價280元，單支售價80元。

復興空廚總經理曾威翰表示：「我們很榮幸冷凍年菜組合年年熱賣，不只是冰品，我們也把詢問度高的如：火鍋湯底、滷味、燻甘蔗燻雞等，以單品形式推出成為常態性商品在官網及門市銷售，提供支持我們的消費者更多樣的選擇。」

「蜷尾家莓果冰棒」最外層仿製糯米腸的部分是白巧克力，些許胡椒粒的點綴更顯仿真，白巧克力內包裹著喜氣紅的綜合莓果雪酪，像蘸了醬料的台式小吃大腸包小腸，清爽迷人，讓大人和小孩都會心一笑的甜品，展現雙品牌的獨特幽默感！