台南市凌晨上演1齣街頭擄人案。1名女子為了幫男友慶生，同夥友人竟然偽裝成「球棒隊」，設計將男友擄走，其中1名「豬隊友」不知情，以為朋友真的遭擄走，嚇得報警求助，台南市警六分局派出快打部隊前往，在餐酒館內找到被害人，見對方毫髮無傷，還有說有笑，發現是場慶生惡作劇，怒將7人全依社會秩序維護法送辦。

為男友慶生深夜設計帶人橋段，7人全遭警方依法送辦。（高佩琦翻攝）

今日凌晨0時許，警六分局接獲民眾報案，夏林路有被害人遭人帶走，警方啟動專案小組追查，最後在安平區的一家餐酒館找到被害人和對方有說有笑，發現竟是女友為男友慶生的一場惡作劇，讓警方勞師動眾，全案7人依法送辦。

本案警六分局受理後，第一時間即調閱到2輛可疑自小客車，並通報攔檢圍捕，四分局隨即在安平區平通路的一家餐酒館路旁發現可疑車輛，並通知本分局到場。

警六分局到場後發現：被害人毫髮無傷，並和對方有說有笑，才發現是邱姓女子為了幫男友慶生，設計將人帶走的惡作劇橋段，不料引起不知情路人撥打110報案，全案依涉案的7人全部依社維法送辦。

警六分局表示：佯裝發生治安事件作為慶生手段，相當不可取，不但引起一般民眾誤解有危害安全之虞，且無端浪費國家公共資源，最後自己還需負上法律責任，呼籲民眾慶生方法百百種，千萬別選最得不償失的方式。